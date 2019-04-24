Мутко поручил разработать меры поддержки строительства индивидуальных домов

Вице-премьер Виталий Мутко поручил разработать инструменты финансовой и правовой поддержки развития индивидуального жилищного строительства в России.

Поручение дано Минстрою, Минпромторгу, Минсельхозу, Минфину и Минэкономразвития. Также к работе будут привлечены федеральные органы исполнительной власти, Банк России, АО «ДОМ.РФ» и ПАО «Сбербанк», следует из сообщения на сайте правительства по итогам совещания о поддержке ИЖС.



Кроме того, на совещании было решено разработать предложения по упрощению регистрации прав собственности на индивидуальные дома, а также создать механизмы господдержки по субсидированию процентных ставок по ипотечным кредитам на индивидуальное жилищное строительство.



Ранее стало известно, что правительство РФ приняло решение о разработке отдельной программы развития и поддержки индивидуального жилищного строительства в России.

