В России заработает программа поддержки индивидуального строительства

Пресс-служба вице-премьера РФ Виталия Мутко сообщила, что правительство РФ приняло решение о разработке отдельной программы развития и поддержки индивидуального жилищного строительства в России, сообщает «Российская газета».

Первые предложения по программе Минстрою предстоит представить уже через 2 недели. Отмечается, что программа должна снять административные барьеры.

Напомним, ранее сообщалось, что у граждан, которые владеют недвижимостью, появится возможность продавать ее без уплаты налога не через 5 лет, как сейчас, а через 3 года, сообщает «Российская газета». Но такое правило будет действовать только при условии, что это жилье единственное. Соответствующий законопроект разрабатывает Минфин.



