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В Башкирии назвали мусорный полигон в честь футбольного арбитра Владимира Москалева

12:21, 24.04.2019
В Башкирии назвали мусорный полигон в честь футбольного арбитра Владимира Москалева
Фото: vk.com/ufafc

В селе Урман-Бишкадак Ишимбайского района Башкирии назвали новый мусорный полигон именем футбольного судьи Владимира Москалева.

Как сообщает «Башинформ», соответствующее решение принято сельсоветом и закреплено в его постановлении.

«У нас вся деревня была возмущена его судейством. И его имени — вот тут самое и место. Как раз думали, как полигон новый назвать, болельщики уфимские на сайте подсказали такое решение», — заявил глава сельсовета Амир Сафиуллин.

Москалев был главным арбитром матча между «Уфой» и «Арсеналом». Матч прошел 20 апреля и закончился поражением уфимцев со счетом 1:2.

СпортФутбол Башкортостан
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