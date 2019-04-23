В Кремле подтвердили дату и место встречи Путина с Ким Чен Ыном

Президент России Владимир Путин встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном 25 апреля во Владивостоке.

Объявляя об этом, помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков извинился за то, что Кремль долгое время не информировал журналистов о ходе подготовки переговоров лидеров двух стран.

"Мы так поступали в связи с тем, что была достигнута договоренность с северокорейскими коллегами о том, чтобы не передавать в СМИ информацию о готовящемся визите, — цитирует его "Интерфакс".

Накануне об этой дате встречи Путина с лидером Северной Кореи сообщил "Коммерсант". По информации газеты делегация из 230 человек вместе с северокорейским лидером прибудет на территорию России на бронированном поезде за день до мероприятия.