Росстандарт сообщил об отзыве кроссоверов Nissan Terrano из-за проблем с тормозами

Nissan отзывает в России 771 кроссовер Terrano из-за возможных проблем с тормозами.



Отзову подлежат автомобили, произведенные c июля 2017-го по январь 2018 года, уточняется на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отмечается, что диафрагма камеры вакуумного тормозного усилителя могла быть неправильно установлена в процессе производства у поставщика. Это может привести к утечке вакуума в усилителе во время движения и к проблемам при торможении машины.



На автомобилях будет произведена проверка и при необходимости замена тормозного усилителя. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Накануне стало известно, что Peugeot и Citroen отзовут в России более 10 тысяч автомобилей.

