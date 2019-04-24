Росстандарт сообщил об отзыве кроссоверов Nissan Terrano из-за проблем с тормозами
Nissan отзывает в России 771 кроссовер Terrano из-за возможных проблем с тормозами.
Отзову подлежат автомобили, произведенные c июля 2017-го по январь 2018 года, уточняется на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
Отмечается, что диафрагма камеры вакуумного тормозного усилителя могла быть неправильно установлена в процессе производства у поставщика. Это может привести к утечке вакуума в усилителе во время движения и к проблемам при торможении машины.
На автомобилях будет произведена проверка и при необходимости замена тормозного усилителя. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
Накануне стало известно, что Peugeot и Citroen отзовут в России более 10 тысяч автомобилей.
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