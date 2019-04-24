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Росстандарт сообщил об отзыве кроссоверов Nissan Terrano из-за проблем с тормозами

12:01, 24.04.2019
Росстандарт сообщил об отзыве кроссоверов Nissan Terrano из-за проблем с тормозами
Фото: ru.wikipedia.org / EricLH

Nissan отзывает в России 771 кроссовер Terrano из-за возможных проблем с тормозами.

Отзову подлежат автомобили, произведенные c июля 2017-го по январь 2018 года, уточняется на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отмечается, что диафрагма камеры вакуумного тормозного усилителя могла быть неправильно установлена в процессе производства у поставщика. Это может привести к утечке вакуума в усилителе во время движения и к проблемам при торможении машины.

На автомобилях будет произведена проверка и при необходимости замена тормозного усилителя. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Накануне стало известно, что Peugeot и Citroen отзовут в России более 10 тысяч автомобилей.

ПромышленностьМашиностроение
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