Peugeot и Citroen отзовут в России более 10 тысяч автомобилей

ООО «Пежо Ситроен Рус» — российский дилер Peugeot и Citroen — отзовет в России 10 368 автомобилей.

Так, должны быть отозваны 10 335 автомобилей Citroen C1 и Peugeot 107, проданных с февраля 2006 года по август 2015 года. Это связано с проблемами с клеевым креплением стекла задней двери, которое может не обеспечивать прочности сборки.

Также отзовут 32 автомобиля Peugeot Traveller и Expert, Citroen Spacetourer и Jumpy, реализованных с августа 2017 года по октябрь 2018 года.



«Причиной отзыва транспортных средств являются резьбовые крепления задней подвески, которые могут быть затянуты с моментом, выше установленного стандартом завода-изготовителя», — говорится в сообщении Росстандарта.

Отзовут и один автомобиль Peugeot Traveller, реализованный в апреле 2018 года, из-за дефекта крепления рулевого механизма.

Ранее сообщалось, что в России отзовут почти 2,5 тыс. минивэнов Peugeot и Citroen.