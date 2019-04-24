Росстат намерен ввести новый метод измерения бедности

Росстат может ввести новый международный метод измерения уровня бедности в России. Федеральная служба государственной статистики уже начала

первые экспериментальные расчеты индексов немонетарной бедности.



«В целом уже с 2020 года, если будет принято такое решение, мы можем их публиковать», — заявила начальник управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств Росстата Елена Фролова.



Методика расчета немонетарной бедности включает в себя измерение бедности населения по трем индексам. Например, индекс материальных деприваций показывает долю домохозяйств, которые из-за нехватки средств не могут позволить себе питание мясом, курицей, рыбой; поддержание жилища в тепле и другое.

Также методика немонетарной бедности предусматривает использование индекса многомерной бедности и индекса социальной исключенности, передает РБК.



Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, что, по последним данным, в России за чертой бедности проживают почти 19 млн человек.

