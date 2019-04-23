Минобороны впервые продемонстрирует беспилотник «Корсар» на форуме «Армия-2019»

Первый открытый показ российского беспилотника «Корсар» состоится на международном военно-техническом форуме «Армия-2019».

Уточняется, что презентация образца пройдет в рамках экспозиции «Армия России – завтра», которая состоится с 25 по 30 июня в Московской области. Беспилотник продемонстрирует свои летные качества с большим количеством сменных целевых нагрузок.

Дрон оснащен двигателем разработки КБ «Луч» (входит в «Ростех»). Технические возможности комплекса позволяют вести круглосуточную всепогодную воздушную разведку, а также обрабатывать и передавать большие массивы информации, передает «РИА Новости».

Беспилотник «Корсар» предназначен для разведки и аэрофотосъемки местности в зоне радиусом до 120 км. Его максимальная скорость — до 150 км/ч, масса составляет 200 кг.

Стоит отметить, что дрон может быть использован для решения гражданских задач, в том числе мониторинг окружающей среды, предупреждение лесных пожар, поиск и спасение людей.

Напомним, ранее в «Ростехе» заявили о необходимости популяризировать владение оружием.