«Дочка» «Татнефти» вошла в рейтинг крупнейших покупателей российской нефти

Фото: пресс-служба «Татнефти»

Журнал Forbes представил рейтинг 20 крупнейших покупателей российской нефти в прошлом году.

Трейдинговая «дочка» «Татнефти», Tatneft Europe AG, заняла в списке восьмое место. В 2018 году она приобрела 9,5 млн тонн на $4,7 млрд.

Первое место в рейтинге заняла китайская компания China National United Oil Corporation — она купила 39,5 млн тонн на $20,5 млрд. В топ-3 вошли Litasco (34,9 млн тонн на $17,6 млрд) и Rosneft Trading (25,1 млн тонн на $12,5 млрд).

Напомним, по итогам I квартала текущего года группа «Татнефть» добыла 7,333 млн тонн нефти, что на 3,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года.