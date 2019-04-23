В Нижнекамске до конца года появится колесо обозрения

В Нижнекамске появится колесо обозрения. Соответствующий проект был одобрен на заседании инвестиционного совета в Казани.

Высота объекта составит 42 метра, его хотят установить в городском парке «Семья». В строительство вложат 63 млн рублей. Открыть колесо обозрения должны в декабре этого года.



Особенностью колеса станет возможность его использования в круглогодичном режиме благодаря закрытым кабинкам и наличию обогревателей, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.



Ранее Верховный суд Татарстана оставил в силе решение о сносе колеса обозрения в Набережных Челнах.