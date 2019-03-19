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Верховный суд Татарстана подтвердил решение о сносе колеса обозрения в Набережных Челнах

12:07, 19.03.2019 1
Верховный суд Татарстана подтвердил решение о сносе колеса обозрения в Набережных Челнах
Фото: nabchelny.ru

Верховный суд Татарстана оставил в силе решение о сносе колеса обозрения в Набережных Челнах.

Вердикт был вынесен после проведения технической экспертизы, которая проводилась несколько месяцев, пишет «Татар-информ».

Напомним, в августе прошлого года Набережночелнинский горсуд признал колесо обозрения в парке Победы самовольной постройкой и обязал собственника аттракциона снести его, приведя участок в первоначальное состояние.

Жители Набережных Челнов выступили против сноса колеса обозрения.

ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19 марта
    сколько челнинцев против сноса - двое или полгорода - 300 тысяч?
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