Верховный суд Татарстана подтвердил решение о сносе колеса обозрения в Набережных Челнах

Верховный суд Татарстана оставил в силе решение о сносе колеса обозрения в Набережных Челнах.

Вердикт был вынесен после проведения технической экспертизы, которая проводилась несколько месяцев, пишет «Татар-информ».

Напомним, в августе прошлого года Набережночелнинский горсуд признал колесо обозрения в парке Победы самовольной постройкой и обязал собственника аттракциона снести его, приведя участок в первоначальное состояние.

Жители Набережных Челнов выступили против сноса колеса обозрения.