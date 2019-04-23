Виталий Прошкин: «Показательно, что лидеры «Салавата Юлаева» поддержали Цулыгина в прессе»

Двукратный чемпион мира, чемпион России в составе «Ак Барса» и обладатель Кубка Гагарина в составе «Салавата Юлаева» Виталий Прошкин высказался по поводу продления контракта уфимским клубом с Николаем Цулыгиным.



— В любом случае судят по результату, а результат команда показала хороший. «Салават» понравился в плей-офф, в котором уфимцы дошли до финала Восточной конференции и дали бой «Авангарду». Не стоит забывать и тот факт, что Цулыгин — свой, доморощенный тренер. В регулярном чемпионате юлаевцы заняли шестое место, однако в плей-офф команда вышла на новый уровень.



Всегда хочется большего, поэтому разговоры об отставке всегда идут и будут идти. Их могут провоцировать болельщики, журналисты, но для того, чтобы знать, что происходит внутри команды, надо там находиться. Показательный момент заключается в том, что многие лидеры «Салавата Юлаева» поддержали тренера в прессе. Поэтому продление контракта с Цулыгиным правильный и логичный шаг, — приводит слова Прошкина «Чемпионат».

Напомним, что на минувшей неделе стало известно о продлении контракта «Салавата Юлаева» и Николая Цулыгина еще на год.

