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Татарстан начал поиск инвесторов для нефтегазохимической ОЭЗ «Алма»

14:29, 23.04.2019
Татарстан начал поиск инвесторов для нефтегазохимической ОЭЗ «Алма»
Фото: mert.tatarstan.ru

Министерство экономики Республики Татарстан начало принимать заявки от заинтересованных инвесторов особой экономической зоны нефтегазохимической направленности «Алма».

Как сообщается на сайте ведомства, в настоящее время формируется заявка на создание ОЭЗ. Она будет расположена на территории Альметьевского, Лениногорского и Нижнекамского районов РТ.

Ранее стало известно, что правительство Татарстана до 1 июля направит в Минэкономразвития РФ заявку на создание в республике новой особой экономической зоны промышленно-производственного типа.

ОбществоВласть Татарстан
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