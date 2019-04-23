Татарстан начал поиск инвесторов для нефтегазохимической ОЭЗ «Алма»

Министерство экономики Республики Татарстан начало принимать заявки от заинтересованных инвесторов особой экономической зоны нефтегазохимической направленности «Алма».

Как сообщается на сайте ведомства, в настоящее время формируется заявка на создание ОЭЗ. Она будет расположена на территории Альметьевского, Лениногорского и Нижнекамского районов РТ.

Ранее стало известно, что правительство Татарстана до 1 июля направит в Минэкономразвития РФ заявку на создание в республике новой особой экономической зоны промышленно-производственного типа.