Татарстан до 1 июля подаст заявку на создание новой ОЭЗ

Правительство Татарстана до 1 июля направит в Минэкономразвития РФ заявку на создание в республике новой особой экономической зоны промышленно-производственного типа. Она будет расположена в Закамской зоне республики.

Основными резидентами зоны станут предприятия нефтегазохимического кластера «Татнефти», пишет «Татар-информ». В рамках ОЭЗ компания планирует реализовать первый этап создания НГХК. Инвестиции составят более 70 млрд рублей.

Ранее вице-премьер России Виталий Мутко поручил Министерству экономического развития РФ рассмотреть заявку Татарстана на открытие ОЭЗ в Альметьевском районе.