Российский фигурист Максим Ковтун объявил о завершении карьеры

Российский фигурист, чемпион России и серебряный призер чемпионата Европы в одиночном катании Максим Ковтун сообщил, что принял решение завершить карьеру.



По словам фигуриста, сейчас у него есть четкое ощущение, что как фигурист он сделал все, что мог, передает «РИА Новости».

Ковтун добавил, что состояние здоровья его сильно ограничивает и «ресурсов организма недостаточно, чтобы занимать места в мировом топе».



Максим Ковтун — серебряный призер чемпионата Европы 2015 и 2017 годов, двукратный серебряный призер (2015, 2017) командного чемпионата мира, четырехкратный (2014, 2015, 2016 и 2019) чемпион России. В июне ему исполнится 24 года.

