На Украине подали в отставку уже два губернатора

Два украинских губернатора объявили о планах покинуть должности на фоне победы Владимира Зеленского на выборах президента. К главе Львовской областной государственной администрации (ОГА) Олегу Синютке решил присоединиться руководитель Николаевской области (Украина) Алексей Савченко.

Савченко намерен лично отдать заявление в администрацию президента Петра Порошенко, передает RNS.

По предварительным данным, Львовская область стала единственным регионом Украины, где граждане отдали большинство голосов за Порошенко. На фоне его проигрыша Синютка также объявил о планах покинуть администрацию региона.

Второй тур выборов президента на Украине состоялся 21 апреля. Согласно данным ЦИК Украины, по состоянию на 18.05 мск Зеленский набирает 73,22% голосов, действующий президент Украины Петр Порошенко — 24,46%.