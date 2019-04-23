Арбитраж Татарстана ввел процедуру реструктуризации долга в отношении сына экс-министра транспорта РТ

Фото: Максим Платонов

Арбитражный суд Республики Татарстан ввел в отношении сына бывшего министра транспорта РТ Владимира Швецова-старшего — Владмира Швецова-младшего — процедуру реструктуризации задолженности.

Решение принято 22 апреля. Таким образом, суд счел обоснованным заявление о признании Швецова банкротом, следует из картотеки арбитражных дел.

Напомним, что иск о банкротстве Швецова 19 июня прошлого года подал директор ПАО «Пассажирский автотранспортный комбинат» из Набережных Челнов Марат Исламов. Сумма претензий составляет 1,9 млн рублей.

На данный момент Исламов находится в СИЗО — следователи МВД по РТ обвинили его в попытке хищения 25,8 млн рублей у возглавляемого им же предприятия. Он также является потерпевшим по делу Швецовых.

