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Скончался великий герцог Люксембургский Жан

09:59, 23.04.2019
Скончался великий герцог Люксембургский Жан
Фото: ru.wikipedia.org / Schnékert

Великий герцог Люксембургский Жан скончался в возрасте 98 лет.

"С великой скорбью сообщаю о смерти моего любимого отца, его Королевского Высочества великого герцога Люксембургского Жана, который оставил нас в окружении семьи", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы монаршего двора великого герцога Люксембурга Анри.

Жан стал во главе государства в ноябре 1964 года после отречения от престола его матери великой герцогини Шарлотты Люксембургской. В 2000 году он отрекся от престола и передал управление страной своему старшему сыну герцогу Анри. При этом он сохранил все свои титулы.

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