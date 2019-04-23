При взрывах на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого бизнесмена Дании

В результате серии терактов на Шри-Ланке погибли трое детей совладельца интернет-магазина ASOS Андерса Холча Повлсена. Семья бизнесмена приехала на остров на Пасху.

У миллиардера было четверо детей, передает «РИА Новости». Имена погибших не разглашаются.

Напомним, что несколько взрывов прогремели в столице островного государства Коломбо, а также в городах Негомбо, Баттикалоа и Дехивале. Террористы заложили бомбы в христианских храмах и популярнейших отелях Шри-Ланки. Погибли не менее 290 человек.