Новости общества

23:39 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Ростуризм призвал россиян воздержаться от поездок в Шри-Ланку

22:23, 22.04.2019
Ростуризм призвал россиян воздержаться от поездок в Шри-Ланку
Фото: скриншот видео - youtube.com

Ростуризм посоветовал россиянам отказаться от планов посетить Шри-Ланку в ближайшее время. Ведомство рекомендовало дождаться нормализации обстановки в стране.

«В связи с ситуацией в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка <...> Федеральное агентство по туризму рекомендует российским гражданам — воздержаться от поездок в Шри-Ланку в туристических целях до нормализации обстановки в стране", —  говорится в сообщении Ростуризма.

Напомним, что в воскресенье и понедельник на острове произошла серия терактов. Взрывы были устроены в гостиницах и христианских храмах. В результате погибли 290 человек.

Общество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Новости партнеров