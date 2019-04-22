Ростуризм призвал россиян воздержаться от поездок в Шри-Ланку

Ростуризм посоветовал россиянам отказаться от планов посетить Шри-Ланку в ближайшее время. Ведомство рекомендовало дождаться нормализации обстановки в стране.

«В связи с ситуацией в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка <...> Федеральное агентство по туризму рекомендует российским гражданам — воздержаться от поездок в Шри-Ланку в туристических целях до нормализации обстановки в стране", — говорится в сообщении Ростуризма.

Напомним, что в воскресенье и понедельник на острове произошла серия терактов. Взрывы были устроены в гостиницах и христианских храмах. В результате погибли 290 человек.