Ростуризм призвал россиян воздержаться от поездок в Шри-Ланку
Ростуризм посоветовал россиянам отказаться от планов посетить Шри-Ланку в ближайшее время. Ведомство рекомендовало дождаться нормализации обстановки в стране.
«В связи с ситуацией в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка <...> Федеральное агентство по туризму рекомендует российским гражданам — воздержаться от поездок в Шри-Ланку в туристических целях до нормализации обстановки в стране", — говорится в сообщении Ростуризма.
Напомним, что в воскресенье и понедельник на острове произошла серия терактов. Взрывы были устроены в гостиницах и христианских храмах. В результате погибли 290 человек.Общество
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым