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Глава поддержавшей Порошенко Львовской области ушел в отставку

13:09, 22.04.2019
Глава поддержавшей Порошенко Львовской области ушел в отставку
Фото: ru.wikipedia.org / Львівська ОДА

Председатель Львовской областной администрации Олег Синютка объявил об отставке.

«Я покидаю должность председателя Львовской областной государственной администрации, но я остаюсь со Львовской областью, остаюсь со Львовом»,— цитирует его агентство «Украинские новости».

Причину своего ухода Синютка не назвал.

Согласно данным ЦИК, Львовская область единственная на Украине, где лидирует Порошенко — после обработки 97,8% протоколов участковых избиркомов за него проголосовали более 62,83% избирателей области.

Ранее Синютка уже сообщал, что готов покинуть должность, если Петр Порошенко проиграет во втором туре выборов президента. Синютка возглавлял Львовскую область с конца декабря 2014 года.

Ранее Петр Порошенко признал поражение на выборах главы государства. По данным ЦИК, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский набирает 73,12% голосов 
после обработки 81,80% протоколов.

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