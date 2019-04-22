Глава поддержавшей Порошенко Львовской области ушел в отставку

Председатель Львовской областной администрации Олег Синютка объявил об отставке.



«Я покидаю должность председателя Львовской областной государственной администрации, но я остаюсь со Львовской областью, остаюсь со Львовом»,— цитирует его агентство «Украинские новости».



Причину своего ухода Синютка не назвал.



Согласно данным ЦИК, Львовская область единственная на Украине, где лидирует Порошенко — после обработки 97,8% протоколов участковых избиркомов за него проголосовали более 62,83% избирателей области.



Ранее Синютка уже сообщал, что готов покинуть должность, если Петр Порошенко проиграет во втором туре выборов президента. Синютка возглавлял Львовскую область с конца декабря 2014 года.



Ранее Петр Порошенко признал поражение на выборах главы государства. По данным ЦИК, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский набирает 73,12% голосов

после обработки 81,80% протоколов.

