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Дмитрий Быков сообщил, что скоро вернется к работе

17:19, 22.04.2019
Дмитрий Быков сообщил, что скоро вернется к работе
Фото: скриншот видео youtube.com

Писатель Lмитрий Быков, госпитализированный ранее в Уфе, пообещал в скором времени вернуться к работе.

«Спешу сообщить, что слухи как обычно сильно преувеличены. Страшно благодарен врачам и всем, кто писал, звонил, передавал слова поддержки. Надеюсь вернуться в строй как можно скорее», — написал он в Instagram

Напомним, Быков был госпитализирован 17 апреля в Уфе. Позднее он был доставлен на лечение в Москву. Накануне Быков пришел в сознание.

Общество Башкортостан
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