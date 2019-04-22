Дмитрий Быков сообщил, что скоро вернется к работе

Писатель Lмитрий Быков, госпитализированный ранее в Уфе, пообещал в скором времени вернуться к работе.



«Спешу сообщить, что слухи как обычно сильно преувеличены. Страшно благодарен врачам и всем, кто писал, звонил, передавал слова поддержки. Надеюсь вернуться в строй как можно скорее», — написал он в Instagram.

Напомним, Быков был госпитализирован 17 апреля в Уфе. Позднее он был доставлен на лечение в Москву. Накануне Быков пришел в сознание.