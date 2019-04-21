Писатель Дмитрий Быков пришел в сознание

Писатель и журналист Дмитрий Быков пришел в сознание и самостоятельно дышит. Об этом сообщил председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов.

"Хорошие, прекрасные новости: пришел в сознание, это раз, и второе - переведен на самостоятельное дыхание, самостоятельно дышит" - цитирует Муратова "Интерфакс".



Напомним, Быков был госпитализирован 17 апреля в Уфе. Позднее он был доставлен на лечение в Москву. Вчера супруга писателя Ирина Лукьянова сообщила, что в его состоянии наметились положительные изменения. По ее словам, Быков слышит и реагирует. Кроме того, врачи отменили лекарства, которые обеспечивали медикаментозный сон.

