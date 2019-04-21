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Писатель Дмитрий Быков пришел в сознание

18:26, 21.04.2019
Писатель Дмитрий Быков пришел в сознание
Фото: скриншот видео youtube.com

Писатель и журналист Дмитрий Быков пришел в сознание и самостоятельно дышит. Об этом сообщил председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов.

"Хорошие, прекрасные новости: пришел в сознание, это раз, и второе - переведен на самостоятельное дыхание, самостоятельно дышит" - цитирует Муратова "Интерфакс".

Напомним, Быков был госпитализирован 17 апреля в Уфе. Позднее он был доставлен на лечение в Москву. Вчера супруга писателя Ирина Лукьянова сообщила, что в его состоянии наметились положительные изменения. По ее словам, Быков слышит и реагирует. Кроме того, врачи отменили лекарства, которые обеспечивали медикаментозный сон.

Общество
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