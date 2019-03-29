Сбербанк: спрос застройщиков на проектное финансирование оказался ниже прогнозов

В Сбербанке рассказали, что спрос застройщиков на проектное финансирование оказался ниже прогнозов почти вдвое.

Вице-президент, директор дивизиона «Кредитные продукты и процессы» блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Сбербанка Сергей Бессонов пояснил, что в первом полугодии банк рассчитывал принять 800 заявок на проектное финансирование с учетом ожидаемых критериев, при которых новая система не будет применяться к уже строящемуся жилью.

«Наш прогноз по цифре 800 новых заявок базировался на том, что если в апреле будут утверждены новые условия, 800 клиентам потребуется финансирование», — приводит его слова ТАСС.

Бессонов подчеркнул, что в этом случае за три первых месяца Сбербанк ожидал получить не менее 400 заявок. Однако на деле их оказалось 228.

С 1 июля 2019 года все российские застройщики, ранее привлекавшие средства дольщиков, перейдут на проектное финансирование жилищного строительства с использованием счетов эскроу. Часть проектов будет достраиваться по старым правилам в том случае, если они будут соответствовать определенным критериям, которые разработаны Минстроем РФ и внесены в правительство. Основными критериями должны стать степень строительной готовности (предлагается на уровне 30%) и объем привлеченных средств дольщиков (в действующей версии проекта — 10%).

Ранее о низких темпах перехода на проектное финансирование заявлял Центробанк.