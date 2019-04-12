Дольщики 3-го дома «Золотой середины» вышли к Кабмину РТ

Фото: Дольщики ЖК "Золотая середина"

Несколько десятков дольщиков ЖК «Золотая середина» (строение №3) вышли к Кабинету министров РТ после полугодовой серии одиночных пикетов возле Дома правительства и еженедельных писем в российские и татарстанские органы власти. Активисты долгостроя рассказали «Реальному времени», что хотели встретиться с премьер–министром РТ Алексеем Песошиным и спросить его о сроках и вариантах достройки своего дома, так как задать эти вопросы они больше никому не могут:

— Каждый понедельник более трех месяцев мы записываемся на прием в Минстрой РТ, чтобы во вторник услышать очередное: «Приема нет». Более четырех месяцев нас не принимает первый заместитель премьер-министра Нигматуллин Рустам Камильевич. И столько же времени мы находимся в полном неведении относительно достройки своего дома, — сообщила активистка 3-го дома ЖК «Золотая середина» Ирина Кулакова.

Переговорить с собравшимися дольщиками из Кабмина вышел помощник Нигматуллина — Алексей Кирпичников. С ним дольщики передали свои обращения к Песошину, поскольку убеждены, что до премьера их обращения не доходят, а сразу уходят в Управление жилищной политики Казани. В УЖП, по их словам, ответы дают не по существу вопроса. Самого Кирпичникова собравшиеся расспрашивали о том, почему не делают проект их дома, а Минстрой не включил строение №3 в запрос в ДОМ.РФ на федеральное финансирование строительства.

— Мы защищены федеральным законом «Об участии в долевом строительстве» (214-ФЗ). Дольщики строения №3 ЖК «Золотая середина» собираются ехать на прием к руководителю рабочей группы «Единой России» по защите прав обманутых дольщиков Александру Якубовскому просить помощи. И нам нужны ответы от представителей власти Татарстана, — сообщила нашему изданию Кулакова.