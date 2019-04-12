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Дольщики 3-го дома «Золотой середины» вышли к Кабмину РТ

10:37, 12.04.2019 11
Дольщики 3-го дома «Золотой середины» вышли к Кабмину РТ
Фото: Дольщики ЖК "Золотая середина"

Несколько десятков дольщиков ЖК «Золотая середина» (строение №3) вышли к Кабинету министров РТ после полугодовой серии одиночных пикетов возле Дома правительства и еженедельных писем в российские и татарстанские органы власти. Активисты долгостроя рассказали «Реальному времени», что хотели встретиться с премьер–министром РТ Алексеем Песошиным и спросить его о сроках и вариантах достройки своего дома, так как задать эти вопросы они больше никому не могут:

— Каждый понедельник более трех месяцев мы записываемся на прием в Минстрой РТ, чтобы во вторник услышать очередное: «Приема нет». Более четырех месяцев нас не принимает первый заместитель премьер-министра Нигматуллин Рустам Камильевич. И столько же времени мы находимся в полном неведении относительно достройки своего дома, — сообщила активистка 3-го дома ЖК «Золотая середина» Ирина Кулакова.

Переговорить с собравшимися дольщиками из Кабмина вышел помощник Нигматуллина — Алексей Кирпичников. С ним дольщики передали свои обращения к Песошину, поскольку убеждены, что до премьера их обращения не доходят, а сразу уходят в Управление жилищной политики Казани. В УЖП, по их словам, ответы дают не по существу вопроса. Самого Кирпичникова собравшиеся расспрашивали о том, почему не делают проект их дома, а Минстрой не включил строение №3 в запрос в ДОМ.РФ на федеральное финансирование строительства.

— Мы защищены федеральным законом «Об участии в долевом строительстве» (214-ФЗ). Дольщики строения №3 ЖК «Золотая середина» собираются ехать на прием к руководителю рабочей группы «Единой России» по защите прав обманутых дольщиков Александру Якубовскому просить помощи. И нам нужны ответы от представителей власти Татарстана, — сообщила нашему изданию Кулакова.

НедвижимостьПроисшествияБизнес Татарстан
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комментарии 11

комментарии

  • Анонимно 10:47
    Молодцы! Может быть теперь власти обратят внимание на наш 3 дом ЖК Золотая середина!
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  • Анонимно 10:48
    дОжили!!!!
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  • Анонимно 10:54
    Молодцы дольщики!!! По другому уже нельзя!! Ходить и требовать свое это их право!! Дай Бог, все получится. Правда на вашей стороне!
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  • Анонимно 10:59
    Неужели хоть кто-то обратил внимание на 3 дом "Золотой середины"
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  • Анонимно 11:00
    Давыдова Т.М. строение3 "Золотая Середина", ка.544. Почему до настоящего времени, уже 7 лет, наш дом так и не строиться? Где нам уже искать помощи, чтоб сдвинуть этот вопрос с мертвой точки?
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  • Анонимно 11:22
    Не можем добиться решения нашей проблемы ,вопрос поднимается постоянно на протяжении нескольких лет,никакого продвижения,люди в отчаянии. Не можем добиться своих квартир,за которые заплатили деньги!
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  • Анонимно 11:26
    Не можем добиться своих квартир на протяжении нескольких лет, строение 3 "Золотая середина". Как добиться справедливости если никто не реагирует на наши письма?
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  • Анонимно 11:31
    Спасибо всем соседям, может быть сейчас нас услышат и увидят?
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  • Анонимно 11:40
    Власти хотят остаться в стороне, всю вину возложить на Аитова. Но возникает много вопросов: почему фирме -банкроту дали разрешение на строительство, почему дали возможность продавать квартиры и регистрировать в Рег.палате, и самое главное почему власти не хотят повернуться лицом к людям. Обязательно нужна встреча с премьер-министром. Наш гражданский долг отстаивать свои права, отстаивать свою Родину.
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  • Анонимно 11:45
    ждем с 2014 года. Стройка стоит. Но мы не теряем надежды
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  • Анонимно 11:50
    Когда же до нас дойтет ход?! Люди уже в полном отчаянии!! Стучимся во все двери, но к нашим обращения все глухи!!!
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