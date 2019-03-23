Дольщики ЖК «Золотая середина» продолжают серию пикетов у Кабмина

Фото: Дольщики ЖК "Золотая середина"

Дольщики 3-го дома ЖК «Золотая середина» продолжают серию одиночных пикетов у Дома правительства Татарстана.



— В решении своей наболевшей проблемы обманутые дольщики строения №3 ЖК «Золотая середина» используют различные варианты выхода из сложившейся ситуации: это и письма во все инстанции, митинги и ежедневные одиночные бессрочные пикеты перед зданием правительства нашей Республики.

С 1 октября 2018 года дольщики нашего дома каждый день выставляют ежедневные пикеты под окнами Кабмина РТ. Никакой реакции.

Сменяя друг друга, обманутые граждане настаивают на скорейшем восстановлении своих прав в рамках ФЗ-214 и требуют немедленного начала достройки дома, — пояснил цели пикетов активист комплекса Тимур Шакиров.

По его словам, дольщики настроены очень решительно и собираются стоять на площади до победного.