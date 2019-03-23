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Дольщики ЖК «Золотая середина» продолжают серию пикетов у Кабмина

14:16, 23.03.2019 44
Дольщики ЖК «Золотая середина» продолжают серию пикетов у Кабмина
Фото: Дольщики ЖК "Золотая середина"

Дольщики 3-го дома ЖК «Золотая середина» продолжают серию одиночных пикетов у Дома правительства Татарстана.

— В решении своей наболевшей проблемы обманутые дольщики строения №3 ЖК «Золотая середина» используют различные варианты выхода из сложившейся ситуации: это и письма во все инстанции, митинги и ежедневные одиночные бессрочные пикеты перед зданием правительства нашей Республики.

С 1 октября 2018 года дольщики нашего дома каждый день выставляют ежедневные пикеты под окнами Кабмина РТ. Никакой реакции.
Сменяя друг друга, обманутые граждане настаивают на скорейшем восстановлении своих прав в рамках ФЗ-214 и требуют немедленного начала достройки дома, — пояснил цели пикетов активист комплекса Тимур Шакиров.

По его словам, дольщики настроены очень решительно и собираются стоять на площади до победного.

Недвижимость Татарстан
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комментарии 44

комментарии

  • Анонимно 23 марта
    Мы дольщики ЖК "Золотая середина" строение 3 ждем когда власть обратит на нас свое внимание и поможет нам достроить наш дом. Мы не инвесторы, а несчастные обманутые люди, которые на данный момент остались без жилья
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    Анонимно 23 марта
    Да дождь и снег мороз,пикет не прерывается,выходим на митинг, пожалуйста,обратите внимание на нашу боль
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  • Анонимно 23 марта
    Стояли, стоим и будем стоять! До победного! Дольщики "Золотая середина, Четаева, стр.3
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  • Анонимно 23 марта
    Дом стоит уже почти 7 лет. Но наши Власти не хотят его видеть. Проект дома не сделан, хотя обещают уже более двух лет.
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  • Анонимно 23 марта
    Честное слово -устали ждать,постоянные отписки и слова , а на деле все стоит,дом не строится.
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    Анонимно 23 марта
    Можно сказать, что каждый год ожидания выливается в два или три, унесённое здоровье, испорченные нервы, неверие ни во что и никому. Испорченные годы жизни.
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  • Анонимно 23 марта
    В статье написана правда. Вот уже 5 год идет, как остановлено строительство нашего дома. Наша проблема в том, что сначала планировалось строить9 этажный дом, потом 18 этажный, квартиры проданы, а вот проектной документации нет. Пишем письма, ходим на прием, стоит пикет- и никаких подвижек нет, даже с документацией. Что делать?????
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  • Анонимно 23 марта
    Дольщики ЖК Золотая Середина, строение 3, уже 7 лет ждут своих квартир, власти нас не видят, не слышат и не хотят строить дом, одни обещания и ничего больше
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  • Анонимно 23 марта
    Скоро будет шесть месяцев . Каждый день стоим. Кто нибудь нас услышит? Золотая середина стр 3. Марафон надежды
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  • Анонимно 23 марта
    Власти пытаются скрыть проблему ЖК Золотая Середина стр. 3
    Абсолютно не пытаются решить проблему!
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  • Анонимно 23 марта
    ПОМОГИТЕ НАААААМ!!!
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  • Анонимно 23 марта
    Обратите на нас внимание,услышьте!помогите 1000 семей получить свое заработанное жилье!дольщики ЖК Золотая середина строение 3
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  • Анонимно 23 марта
    Время идет, стройка стоит, не понятно даже сколько этажей будет в нашем доме - 9 или 18, и как вообще возможна была регистрация двух проектов
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  • Анонимно 23 марта
    Обратите,пожалуйста на нас внимание.Целых 7 лет!!!!Сколько всего в жизни произошло.Кто-то умер,кто-то родился,кто-то женился.Жизнь не стоит на месте.Стоит только наш недостроенный дом!!!
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  • Анонимно 23 марта
    Когда же на нас обратят внимание? Ау, мы здесь, нас много, мы страдаем. Начните наконец строить наш дом!!!
    Ответить
  • Анонимно 23 марта
    Мы дольщики жк золотая середина строение 3, мы устали ждать решения по нашему дому. Мы верим и надеемся на решение нашего вопроса.
    Ответить
  • Анонимно 23 марта
    Обманутые дольщики ежедневно ждут решения своей проблемы. Пишем письма-получаем отписки, стоим в пикете-нет реакции, ходим по инстнциям-одни обещания. Где выход из этого беспросвета!!!
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  • Анонимно 23 марта
    Надеемся, что на строени
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  • Анонимно 23 марта
    Сколько можно оттягивать решение по дому на Четаева, 3?? Люди доведены до полного отчаяния!!! Кто может решить этот вопрос? Год назад создан Фонд, призванный оказать помощь обманутым дольщикам. За год никаких реальных шагов. Может ещё один Фонд создать?!
    Ответить
  • Анонимно 23 марта
    Дольщики ЖК Золотая середина Четаева 3 уже почти 6 месяцев ежедневно пикетируют каб.министров на площади Свободы. Наш дом построен на уровне 2-5-7 этажей. Дом уникальный, так как обладает эластичной этажностью, в понедельник проданные квартиры регистрировались в рег. палате как в 9 ти этажном доме, а в среду уже как в 18 ти этажном доме. Сколько этажей будет в действительности никто не знает, так как почти все документы были поддельными. Вопрос с этажами закрыл бы проект дома, настояший, не поддлельный. Даже нашли проектную органищацию, согласившуюся сделать проект, но все упирается в деньги. Нет денег на проект. Для чего же создали фонд поддержки обманутых дольщиков, если он не в состоянии оплатить проект дома, не говоря уже о финансировании достройки недостроя.
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  • Анонимно 23 марта
    Помогите нам ЖК Золотая Середина Четаева стр 3 г Казань. Мы ждём 7 лет!!!!!!
    Ответить
  • Анонимно 23 марта
    Молодец! Так держать!!! Обратите на нас веисание!!! Дом не стромтся уже 6 лет...
    Ответить
  • Анонимно 23 марта
    Что надо , чтоб возобновить строительство???! быть или не быть?!
    Ответить
  • Анонимно 23 марта
    Рустам Нургалиевич, обратите, пожалуйста, на нас, на нас обманутых, на наш не достроенный дом.
    Ответить
  • Анонимно 23 марта
    Помогите ,начать стройку дома Золотая середина стр 3
    Ответить
  • Анонимно 23 марта
    Сколько можно ждать!!!! Оплатили полностью за квартиры, оплачиваем кредиты, дети выросли, мы постарели!!!! Ждём 7 лет! Обратите на нас внимание!!!! Мы ЖК ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА УЛ ЧЕТАЕВА 71А СТРОЕНИЕ 3.
    Ответить
  • Анонимно 23 марта
    Ждём строительства дома !
    Ответить
  • Анонимно 23 марта
    пикетчикам Четаева 3 посвящается.

    Однажды в студеную зимнюю пору
    Мы вышли на площадь.
    Был сильный мороз.

    И вдруг открывается нашему взору
    Пикетчик в ушанке - Торчит только нос!
    Подходим. Чего-ты торчишь тут, родимый.

    К чему этот твой героизм напоказ?
    У Свея купили мы было квартиру,
    Но обманули преступники нас!

    Терпели мы долго, сносили обиду,
    Всё ждали - когда же достроится дом.

    Но пробил час - лопнули нервы.
    Мы встали. Теперь - мы уже никуда не уйдем!
    Ответить
  • Анонимно 23 марта
    наша семья купила квартиру в 2012 году, мы ждем уже 7 год. Рустам Нургалиевич , помогите нам, нас 600 семей. мы вложили в эти квартиры честно заработанные деньги! нам нужен проект, нужно начать строительство!!! Уже 6 месяцев стоит одиночный пикет на площади Свободы!!! услышьте нас!
    Ответить
  • Анонимно 23 марта
    Просим помощи в строительстве нашего дома 3 Золотая середина. Просим финансирования этого объекта. Мы со своей стороны оказали финансовую поддержку
    Ответить
  • Анонимно 23 марта
    Надеюсь, всё не зря и на проблему обратят внимание! Ужасно, когда попадаешь в беду, а помочь некому.
    Ответить
  • Анонимно 23 марта
    Аитова посадили за то ,что долго строил ,или прекращал строить . Все вздохнули, думали найдут нового застройщика, правительство поможет. В итоге ,лучше бы аитова заставили достроить (
    Ответить
  • Анонимно 23 марта
    Вроде весь алгоритм действий понятен. Найти застройщика, сделать проект, изыскать финансирование и построить дом. И как нам говорят, все это как бы реально и все обсуждается на высшем уровне. Как же вот от обсуждений уже к действиям перейти???
    Ответить
  • Анонимно 23 марта
    Помогите достроить Дом !
    Ответить
  • Анонимно 23 марта
    В Татарстан очень много нерешенных проблем. Одна из них это проблема обманутых дольщиков. Она касается судеб сотен людей, их настоящего и будущего. Кто поможет
    этим людям повствовать свою защищеность!!!
    Ответить
  • Анонимно 23 марта
    Помогите достроить наш дом Четаева 71а строение 3 золотая середина ждём с 2012 года Так хочется свою квартиру иметь
    Ответить
  • Анонимно 23 марта
    Рустам Нургалиевич, обратите, пожалуйста, на нас, на нас обманутых, на наш не достроенный дом.
    Ответить
  • Анонимно 23 марта
    Бухгалтер сбежала в Испанию. Аитов отсидиться и тоже сбежит с нашими деньгами. До воровства в республике никому нет дела. За эти годы фундамент отсырел,не выдержит и пяти этажей,а добавили ещё девять ни с того ни с сего. Все это рухнет и раздавит несчастных дольщиков,даже если достроят лет через двадцать,или ждут,чтоб дольщики повымерли.
    Ответить
  • Анонимно 23 марта
    Помогите нам достроить дом Четаева стр 3 Золотая середина
    Ответить
  • Анонимно 23 марта
    Люди в отчаянии. Помогите заселиться в честноквпленную квартиру. ЖК золотая середина стр.3
    Ответить
  • Анонимно 23 марта
    Сколько можно издеваться над простыми людьми? То 18 этажей, то 9. Создали фонд поддержки обманутых дольщиков, а результата нет. Дом не строят, одни обещания
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  • Анонимно 01:14
    Хватит обещаний, обратите же на нас внимание. Мы люди, с разной судьбой, но хотим достичь одной цели - построенный дом. Нам большего и не нужно. Помогите нам !!!
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  • Анонимно 06:07
    Дольщики ЖК Золотая Середина строение 3. Просят власти Татарстана достроить дом, для этого профинансировать Проект.
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  • Анонимно 06:09
    Помогите нам, пожалуйста!!!! Просим 7 лет!!! 7л лет ждём начала строительства нашего ЖК Золотая Середина стр.3. Обратите на нас внимание!!!! Мы тоже хотим возвращаться в свои родные стены,иметь свой угол!!! ЖК ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА УЛ ЧЕТАЕВА 71А СТРОЕНИЕ 3
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