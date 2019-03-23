Дольщики ЖК «Золотая середина» продолжают серию пикетов у Кабмина
Дольщики 3-го дома ЖК «Золотая середина» продолжают серию одиночных пикетов у Дома правительства Татарстана.
— В решении своей наболевшей проблемы обманутые дольщики строения №3 ЖК «Золотая середина» используют различные варианты выхода из сложившейся ситуации: это и письма во все инстанции, митинги и ежедневные одиночные бессрочные пикеты перед зданием правительства нашей Республики.
С 1 октября 2018 года дольщики нашего дома каждый день выставляют ежедневные пикеты под окнами Кабмина РТ. Никакой реакции.
Сменяя друг друга, обманутые граждане настаивают на скорейшем восстановлении своих прав в рамках ФЗ-214 и требуют немедленного начала достройки дома, — пояснил цели пикетов активист комплекса Тимур Шакиров.
По его словам, дольщики настроены очень решительно и собираются стоять на площади до победного.Недвижимость Татарстан
комментарии
Абсолютно не пытаются решить проблему!
Однажды в студеную зимнюю пору
Мы вышли на площадь.
Был сильный мороз.
И вдруг открывается нашему взору
Пикетчик в ушанке - Торчит только нос!
Подходим. Чего-ты торчишь тут, родимый.
К чему этот твой героизм напоказ?
У Свея купили мы было квартиру,
Но обманули преступники нас!
Терпели мы долго, сносили обиду,
Всё ждали - когда же достроится дом.
Но пробил час - лопнули нервы.
Мы встали. Теперь - мы уже никуда не уйдем!
этим людям повствовать свою защищеность!!!