Ространснадзор нашел нарушения у авиакомпании S7 после авиакатастрофы в Германии

Ространснадзор нашел семь нарушений у авиакомпании "Глобус", которая летает под брендом S7 Airlines. Проверка была начата в связи с авиакатастрофой в Германии 31 марта, в которой погибла совладелица и глава совета директоров группы S7 Наталия Филева

Например , в руководстве по организации техобслуживания судов авиации общего назначения "Глобуса" "не определены полномочия специалистов по осуществлению осмотров судов". При этом согласно отчету по осмотру разбившегося самолета от 21 марта, "инспектирование самолета осуществлялось как специалистом, осуществлявшим техобслуживание данного судна, так и специалистами технического директората ООО "Глобус", пишет "Интерфакс".

Это и другие нарушения Ространснадзор потребовал устранить до 24 мая.

Напомним, самолет Epic E1000 разбился при заходе на посадку в аэропорт Эгельсбах (Франкфурт-на-Майне). На борту была председатель совета директоров S7 Group Наталья Филева, ее отец Валерий Карачев и пилот Андрей Дикун, все они погибли. СК РФ возбудил уголовное дело.