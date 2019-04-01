СК РФ возбудил уголовное дело после гибели в авиакатастрофе в Германии председателя совета директоров S7

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после крушения самолета в Германии, в результате которого погибла глава совета директоров S7 Наталия Филева, ее отец и пилот.

Дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», сообщила представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета (СК) Елена Марковская.



«Расследование уголовного дела будет проводиться в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и нормами международного права», — говорится в сообщении СК.

Напомним, вчера в Германии в авиакатастрофе погибла председатель совета директоров S7 Group Наталья Филева. Частный самолет Epic E1000 разбился при заходе на посадку в аэропорт Эгельсбах (Франкфурт-на-Майне).