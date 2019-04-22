​Профессор КФУ сообщил о погодной аномалии в Казани

В Казани к концу недели ожидается существенная погодная аномалия. Как сообщил заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ, профессор Юрий Переведенцев, температура воздуха будет выше нормы на три градуса.



«Устойчивая погода в Казани определяется блокирующим скандинавским антициклоном. Так, дневные температурные показатели на неделе составят от 16 до 19 градусов, ночные — от 4 до 8 градусов. Возможны слабые осадки, — отметил он.

Завтра погоду подпортят холодные атмосферные фронты. Ожидаются слабые осадки, днем столбики термометров поднимутся до отметки 14 градусов, ночью — до плюс 4, сообщает пресс-служба КФУ.

Напомним, что сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный слабый. Максимальная температура днем — от +13°С до +18°С.