В Татарстане ожидается переменная облачность и до +18°С

Сегодня, 22 апреля, в Татарстане ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный слабый.



Минимальная температура воздуха ночью по республике составит от 0°С до +5°С, на востоке РТ — до -3°С. Максимальная температура днем — от +13°С до +18°С, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани температура воздуха в дневные часы составит от +15°С до +17°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться в пределах 13—17 градусов выше нуля.