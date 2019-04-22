Экс-губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев покинул пост гендиректора ХК «Динамо»

Валерий Шанцев оставил пост генерального директора московского хоккейного клуба «Динамо». Решение было принято в понедельник в ходе заседания совета директоров команды.

Шанцева заменит Евгений Кровопусков, пишет ТАСС.

Сам бывший чиновник пояснил, у него был контракт на пять лет с прежним юридическим лицом, учредителем которого было общество «Динамо», а новая организация АНО «ХК Динамо-Москва» ему ничего не предложила, передает «РИА Новости». Собственниками «Динамо» станут ВТБ и Фонд поддержки национального спорта, культуры и образования Аркадия Ротенберга.

Ранее Шанцев занимал должности вице-мэра Москвы, был губернатором Нижегородской области в 2005—2017 гг. Являлся коммерческим директором и членом правления хоккейного клуба «Динамо», в 1992—2006 гг. находился на посту руководителя Федерации хоккея Москвы. Шанцев также является членом совета директоров ООО «Хоккейный клуб «Динамо-Москва». Генеральным директором клуба Шанцева назначили в апреле 2018 года.

