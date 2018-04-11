Экс-губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев стал гендиректором ХК «Динамо»

Новым генеральным директором московского клуба Континентальной хоккейной лиги «Динамо» назначен экс-губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

На посту гендиректора столичного хоккейного клуба Шанцев сменил Сергея Федорова, который решением совета директоров «Динамо» был переведен на должность гендиректора одноименного футбольного клуба.

«Я глубоко убежден, что у «Динамо» есть все возможности и потенциал, чтобы стать по-настоящему топовым клубом», — прокомментировал свое назначение Шанцев.



Также клуб подтвердил полномочия главного тренера «Динамо» Валерия Воробьева.

Валерий Шанцев ранее занимал должности вице-мэра Москвы, был губернатором Нижегородской области в 2005—2017 гг. Являлся коммерческим директором и членом правления хоккейного клуба «Динамо», в 1992—2006 гг. находился на посту руководителя Федерации хоккея Москвы. Шанцев также является членом совета директоров ООО «Хоккейный клуб «Динамо-Москва».

