Мэттью Андерсон: «В США нет сильной профессиональной волейбольной лиги, но она очень нужна»

Накануне «Зенит-Казань» в первом матче полуфинала чемпионата России обыграл «Факел» из Нового Уренгоя со счетом 3:0. Перед игрой состоялось чествование американского доигровщика команды, Мэттью Андерсона. Под своды казанского Центра волейбола была поднята его футболка. Игрок, проведя в «Зените» семь сезонов, покидает Казань и в следующем году сыграет за итальянскую «Модену».

— Это большая честь для меня, — говорил по окончании матча счастливый Андерсон. — Посмотрите, какие фамилии размещены рядом с моей. Великие игроки. Когда я начинал играть в волейбол, то мечтал быть лучшим в мире, но это невозможно в командной игре, где каждый вносит свой вклад в общую победу. Но я хотел стать игроком, который отдавал бы все лучшее и делал команду лучше.

— Как относитесь к тому, что из восьми футболок под потолком сразу три — американские?

— ESPN теперь должны снять про это сюжет. Отмечу, что в США нет сильной профессиональной волейбольной лиги, но она очень нужна.

— Вас не отвлекала церемония перед игрой?

— Не очень. Я старался не думать об этом. Хорошо, что она была короткой, так как я не большой фанат длинных чествований. Но, конечно, мне было приятно. Главное, что она не отвлекла нас от того, что мы должны были сделать на площадке, — победить.

— Был какой-то особый настрой на «Факел» после двух поражений в этом сезоне?

— Конечно. Это же полуфинал чемпионата России. Мы были очень внимательны и сделали выводы из прошлых поражений. Тогда мы проиграли им сами, а не они нас обыграли, - приводит слова Андерсона корреспондент «Реального времени».



Отметим, что второй матч полуфинала состоится 25 апреля в Новом Уренгое.