В Татарстане в 2019 году отремонтируют 39 школ

В 2019 году в Татарстане будет произведен ремонт в 39 школах, сообщил в Госсовете РТ премьер-министр республики Алексей Песошин.

По его словам, к новому учебному году в регионе также строятся 9 новых школ.

Депутат Госсовета Альберт Хабибуллин подчеркнул в своем последующем выступлении: «Чтобы исключить групповые драки между школьниками и не допустить возвращения «казанского феномена», необходимо обеспечить все школы республики штатными психологами, а также материальную доступность занятий в спортивных секциях для детей из семей с любым уровнем достатка».

Ранее «Реальное время» писало об избиении подростка группой школьников в Советском районе Казани.