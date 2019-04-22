В Москве неизвестные украли картину Левитана стоимостью более 2 млн рублей

Картина Исаака Левитана «Летний пейзаж. Башня» (1880—1890 г.) пропала у эксперта в Москве.

Заявление в полицию подал директор научной организации «Научно-исследовательская независимая экспертиза имени П.М. Третьякова». По его словам, неизвестные лица мошенническим путем завладели произведением искусства, пишет «Интерфакс».

Уточняется, что 11 апреля картина была передана по расписке, после чего исчезла. Вскоре она была выставлена на аукционе на одном из профильных сайтов.

Стоимость картины Левитана оценивается в 2,2 млн рублей.

Напомним, ранее преступники с помощью крюка пытались похитить скульптуру из «Русского музея».