Преступники с помощью крюка пытались похитить скульптуру из «Русского музея»

Сотрудники Росгвардии предотвратили кражу скульптуры из «Русского музея» в Санкт-Петербурге.

По информации ведомства, двое неизвестных пытались спуститься по веревке с моста через окружающий замок ров, где имеются ниши, в которых установлены скульптуры. Охранники заметили преступников и вызвали сотрудников Росгвардии.

Задержание произошло в тот момент, когда один из злоумышленников, спустившись к воде по веревке, пытался зацепить крюком скульптуру, передает ТАСС.

В итоге двое мужчин в возрасте 36 и 33 лет были доставлены в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее Всероссийский союз страховщиков подготовил общий стандарт для страхования музейных экспонатов.