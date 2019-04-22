Оксана Казакова: «На показательных Загитова катает олимпийскую программу, а Медведева даже не прыгает»

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Российская экс-фигуристка, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Казакова дала свою оценку выступлений Алины Загитовой и Евгении Медведевой в показательном шоу после завершения сезона. Евгения Медведева на шоу не исполняла ни одного сложного элемента.

— Показательные — они на то и показательные, что фигуристки после сезона себя показывают. Но я понимаю зрителей, которые хотят видеть прыжки. Ведь после чемпионата мира порой бывает некий пик формы, мы с Артуром Дмитриевым делали даже четверной выброс на показательных выступлениях.

Поэтому в шоу, на мой взгляд, должны быть элементы, за которые зрители тебя любят. А это в основном многооборотные прыжки. Можно себе позволить какую-то паузу, но это выглядит странно, — прокомментировала Казакова.



— Никакие ограничения федерация фигурного не ставит. Но, наверное, те судьи, которые смотрят показательные выступления, тоже сравнивают Загитову и Медведеву. Одна катает олимпийскую программу, а другая даже не прыгает. Но повторю, ничего страшного в этом нет. Я, например, вообще не смотрю показательные выступления. Мне это не очень интересно, — рассказала олимпийская чемпионка.