В «Ростехе» заявили о необходимости популяризировать владение оружием

В России необходимо популяризировать владение оружием. Об этом сказал индустриальный директор кластера «Вооружение» госкорпорации «Ростех» Сергей Абрамов.

По его словам, таким образом удастся преодолеть падение продаж боеприпасов и стрелкового оружия. В настоящее время выручка отрасли после иностранных санкций сократилась на более чем 10 млрд рублей.

«Я считаю, что культура обращения с оружием — это как культура обращения с автотранспортом или другим сложным видом техники. Это дает не только те навыки, которые нужны в специальных ситуациях, но и возможность гармонично развиваться», — цитирует Абрамова «Интерфакс».

Он подчеркнул, что поддерживает предложения по введению начальной военной подготовки в школах. В качестве примера Абрамов привел уроки начальной военной подготовки в СССР, которые «давали очень много положительных результатов».

Напомним, ранее сообщалось, что новый российский пистолет «Удав» допущен к серийному производству.