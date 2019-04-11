Новый российский пистолет «Удав» допущен к серийному производству
Межведомственная комиссия допустила пистолет «Удав» к серийному производству. Об этом сказал индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Сергей Абрамов.
В настоящее время документы для принятия пистолета на вооружение отправлены в Минобороны. Пистолет получил литеру «О1», ведомство утвердило акт комиссии, пишет «РИА Новости».
Планируется, что «Удав» будет производиться в трех модификациях: для войск, специальных подразделений и гражданского рынка.
Пистолет «Удав» калибра 9 миллиметров является новейшей разработкой АО «ЦНИИточмаш» корпорации «Ростех». Он создан для замены пистолета Макарова. Емкость магазина составляет 18 патронов.
Напомним, ранее в России завершились испытания современного зенитно-ракетного комплекса «Сосна».ПромышленностьОПК
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