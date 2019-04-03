США поставили Турцию перед выбором между НАТО и российскими С-400

Вице-президент США Майк Пенс призвал Турцию выбрать между НАТО и покупкой систем ПВО С-400 у России.

«Турции надо выбрать — хочет ли она остаться ключевым партнером самого успешного военного альянса в мировой истории или не хочет рисковать надежностью этого партнерства, принимая опрометчивые решения и подрывая наш альянс», — сказал он.

По словам Пенса, покупка Турцией С-400 представляет серьезную угрозу НАТО и силе этого альянса, пишет «Интерфакс».

Ранее группа конгрессменов США внесла в Сенат законопроект, вводящий запрет на поставки истребителей-бомбардировщиков F-35 Турции, если она не откажется от покупки российских систем ПВО С-400.

Напомним, Россия поставит Турции комплексы С-400 к осени 2019 года. Министр обороны Турции Хулуси Акар рассказал, что процесс развертывания российских зенитных ракетных систем С-400 в Турции начнется в октябре.