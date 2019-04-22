Президент Татарстана примет участие в заседании рабочей группы Госсовета РФ и в совещании у Силуанова

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня примет участие в заседании рабочей группы Государственного Совета РФ по развитию рынка жилья и формированию комфортной городской среды.

Кроме того, запланировано участие Минниханова в совещании у первого вице-премьера России Антона Силуанова, посвященном деятельности региональных операторов по обращению с отходами, следует из плана, опубликованного пресс-службой президента РТ.



Ожидается, что Минниханов также посетит мероприятие, посвященное подведению итогов Республиканского конкурса на звание «Благотворитель 2018 года».



Президент РТ, кроме того, должен провести встречу с победителем Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» от Республики Татарстан Рустемом Гумеровым.



Напомним, ранее президент Республики Татарстан Рустам Минниханов провел совещание по вопросам благоустройства набережной левого берега реки Казанка.

