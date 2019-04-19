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Минниханов провел совещание по вопросам благоустройства набережной Казанки

20:59, 19.04.2019
Минниханов провел совещание по вопросам благоустройства набережной Казанки
Фото: tatarstan.ru

Сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов провел совещание по вопросам благоустройства набережной левого берега реки Казанка.

С презентацией концепции развития прибрежных территорий выступил архитектор, сооснователь студии Orchestra Design Эдуард Моро. Проект предусматривает создание трех основных зон активности: Фестивального квартала, Парка знаний и Молодежного парка.

Минниханов подчеркнул, что благоустройство набережной позволит сделать ее привлекательной для жителей и гостей столицы Татарстана. Президент РТ поручил продолжить работу по реализации данного проекта.

Также в ходе совещания Минниханову представили концепцию реконструкции и строительства медицинских учреждений с учетом оздоравливающей среды. Такой подход, по мнению специалистов, будет способствовать выздоровлению пациентов, передает пресс-служба президента РТ.

Напомним, что с конца марта по 8 мая в Казанипройдут публичные слушания по проекту планировки Адмиралтейской слободы и старого русла Казанки.

ОбществоВласть Татарстан
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