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Ким Чен Ын в России может посетить корабль Тихоокеанского флота

07:33, 22.04.2019
Ким Чен Ын в России может посетить корабль Тихоокеанского флота
Фото: flickr.com

Глава КНДР Ким Чен Ын в ходе вероятного визита во Владивосток может посетить один из кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ).

Накануне чиновник Ким Чхан Сон, организующий поездку северокорейского лидера в Россию, осматривал территорию набережной во Владивостоке, рядом с которой находятся корабли флота, передает «РИА Новости».

Предварительно, встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына может пройти в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ). Уточняется, что переговоры состоятся до конца апреля.

Ранее Ким Чен Ын пригрозил нанести удар по странам за введение санкций против КНДР.

Общество
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