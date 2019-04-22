Ким Чен Ын в России может посетить корабль Тихоокеанского флота
Глава КНДР Ким Чен Ын в ходе вероятного визита во Владивосток может посетить один из кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ).
Накануне чиновник Ким Чхан Сон, организующий поездку северокорейского лидера в Россию, осматривал территорию набережной во Владивостоке, рядом с которой находятся корабли флота, передает «РИА Новости».
Предварительно, встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына может пройти в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ). Уточняется, что переговоры состоятся до конца апреля.
Ранее Ким Чен Ын пригрозил нанести удар по странам за введение санкций против КНДР.Общество
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