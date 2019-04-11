Ким Чен Ын пригрозил нанести удар по странам за введение санкций против КНДР

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал нанести удар по тем, кто вводит санкции против КНДР. Об этом он заявил на заседании правящей Трудовой партии Кореи.

«Мы должны последовательно поднимать знамя развивающейся социалистической экономики и наносить удар по тем, кто ошибочно полагает, что они могут поставить нас на колени санкциями», — приводит его слова Yonhap.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп потребовал у лидера КНДР Ким Чен Ына передать его стране все ядерное оружие, которое имеется у Пхеньяна.