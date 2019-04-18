Официально: Ким Чен Ын приедет в Россию в конце апреля
Лидер КНДР Ким Чен Ын приедет в Россию. Его пригласил президент РФ Владимир Путин.
Как сообщает сайт Кремля, встреча лидеров двух стран пройдет в конце апреля.
Точная дата визита не уточняется.
Ранее сообщалось, что Ким Чхан Сон, глава администрации лидера КНДР Ким Чен Ына, прибыл во Владивосток. Целью визита высокопоставленного северокорейского чиновника, вероятно, является подготовка встречи руководителей КНДР и России.ОбществоВласть
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