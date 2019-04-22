Количество жертв при взрывах на Шри-Ланке возросло до 262 человек

Число погибших в результате взрывов на Шри-Ланке увеличилось до 262 человек.

По последним данным, известно о не менее 450 пострадавших. Всем людям оказывается необходимая медицинская помощь, передает телеканал NewsFirst.

Серия взрывов на Шри-Ланке произошла во время празднования Пасхи в католических храмах и пятизвездочных отелях в воскресенье, 21 апреля. На территории страны действует комендантский час и ограничена работа социальных сетей и мессенджеров.

Ранее задержаны семь подозреваемых во взрывах.