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Зеленский побеждает на выборах с результатом более 73% - Exit poll

20:35, 21.04.2019
Зеленский побеждает на выборах с результатом более 73% - Exit poll
Фото: скриншот видео youtube.com

Владимир Зеленский побеждает во втором туре выборов президента Украины. 

Согласно данным Национального exit poll-2019 по состоянию на 18.00, Зеленский получает73,2% голосов избирателей, Порошенко – 25,3%, передает "РИА Новости".

Зеленский, комментируя результаты exit poll, пообещал гражданам Украины не подвести их.

Ранее сообщалось, что по данным экзитполов на 12.00, Владимир Зеленский набирает 71,8% голосов избирателей, Петр Порошенко — 28,2% голосов.

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