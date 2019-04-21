Зеленский побеждает на выборах с результатом более 73% - Exit poll
Владимир Зеленский побеждает во втором туре выборов президента Украины.
Согласно данным Национального exit poll-2019 по состоянию на 18.00, Зеленский получает73,2% голосов избирателей, Порошенко – 25,3%, передает "РИА Новости".
Зеленский, комментируя результаты exit poll, пообещал гражданам Украины не подвести их.
Ранее сообщалось, что по данным экзитполов на 12.00, Владимир Зеленский набирает 71,8% голосов избирателей, Петр Порошенко — 28,2% голосов.
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