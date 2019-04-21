На Шри-Ланке задержали семь подозреваемых во взрывах

На Шри-Ланке задержаны семь человек, подозреваемых в причастности к серии взрывов. Об этом сообщил министр экономических реформ и государственного распределения Харша де Силва



Он также напомнил, что на территории страны действует комендантский час и ограничена работа социальных сетей и мессенджеров.



Местный портал Ada Derana со ссылкой на полицию сообщает, что

число погибших в результате серии взрывов достигло 207, более 450 человек пострадали.



Сегодня в Шри-Ланке произошли взрывы в нескольких отелях и католических церквях. Большинство объектов террористических атак расположено в Коломбо. В МИД РФ сообщили, что российских граждан, по предварительной информации, нет среди пострадавших.

