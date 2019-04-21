МИД РФ: россияне не пострадали в результате взрывов на Шри-Ланке

Граждан России, согласно предварительной информации, нет среди пострадавших в результате прогремевших в воскресенье взрывов на Шри-Ланке.

"По предварительным данным, наших соотечественников среди пострадавших нет" - говорится в сообщении МИД России.

В ведомстве отметили, что туристические зоны острова взрывами не затронуты.

"Трагические события в Шри-Ланке в подтверждают необходимость консолидации усилий мирового сообщества в борьбе с международным терроризмом" - подчеркнули в МИД РФ.



Напомним, что сегодня в Шри-Ланке произошли взрывы в нескольких отелях и католических церквях. Большинство объектов террористических атак расположено в Коломбо. Число погибших превышает 180 человек, почти 500 человек пострадали.

