На Шри-Ланке прогремел еще один взрыв

Восьмой по счету взрыв прогремел на Шри-Ланке в воскресенье, 21 апреля.

Взрыв случился в жилом комплексе в пригороде Коломбо, Дематагоде, передает Agence France-Presse.

По последним данным, в результате террористических атак число погибших превысило 180 человек, почти 500 человек пострадали. Среди погибших числятся 35 иностранцев.

Ранее сообщалось, что число жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 160 человек.