На Шри-Ланке прогремел еще один взрыв
Восьмой по счету взрыв прогремел на Шри-Ланке в воскресенье, 21 апреля.
Взрыв случился в жилом комплексе в пригороде Коломбо, Дематагоде, передает Agence France-Presse.
По последним данным, в результате террористических атак число погибших превысило 180 человек, почти 500 человек пострадали. Среди погибших числятся 35 иностранцев.
Ранее сообщалось, что число жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 160 человек.Происшествия
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