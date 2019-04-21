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На Шри-Ланке прогремел еще один взрыв

12:38, 21.04.2019
На Шри-Ланке прогремел еще один взрыв
Фото: стоп-кадр - Youtube.com

Восьмой по счету взрыв прогремел на Шри-Ланке в воскресенье, 21 апреля.

Взрыв случился в жилом комплексе в пригороде Коломбо, Дематагоде, передает Agence France-Presse.

По последним данным, в результате террористических атак число погибших превысило 180 человек, почти 500 человек пострадали. Среди погибших числятся 35 иностранцев.

Ранее сообщалось, что число жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 160 человек.

Происшествия
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